Wielercafé: Bespreek hier live de Nacht van Woerden dinsdag 25 oktober 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staan de schijnwerpers, letterlijk, op de veldrit in de Nacht van Woerden.

Een groot deel van het veldritcircus is na de Wereldbeker van Tábor gelijk doorgereisd naar Nederland, waar in het hart van het land de Nacht van Woerden verreden wordt. Het is een van de weinige avondcrossen van het seizoen. Om 19.40 uur starten de vrouwen en om 20.40 uur gaan de mannen van start.

De deelnemerslijst is niet mis, want met wereldkampioene Marianne Vos, Puck Pieterse, Shirin van Anrooij en Blanka Kata Vas wordt een felle strijd verwacht bij de vrouwen. Bij de mannen vinden we Lars van der Haar, Quinten Hermans, Ryan Kamp, Felipe Orts en veel anderen terug op de startlijst.

