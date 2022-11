Wielercafé: Bespreek hier live de Koppenbergcross in de X2O Trofee dinsdag 1 november 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is het 1 november en dus is het tijd voor de X2O Trofee van Oudenaarde, oftewel de Koppenbergcross!

Vier wedstrijden staan er gepland in en rond de befaamde Koppenberg. Om 11.00 uur trappen de junioren vrouwen af, gevolgd door de beloften mannen om 12.15 uur. Vanaf 13.45 uur gaat het los, met eerst de vrouwen en vanaf 15.00 uur de mannenwedstrijd in Oudenaarde. Als dat geen spektakel oplevert!

Liveticker X2O Badkamers Trofee

Tweets by X2O Trofee