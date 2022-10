Wielercafé: Bespreek hier live de Kermiscross Ardooie donderdag 20 oktober 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staat de Kermiscross in het Vlaamse Ardooie op het programma.

Na de Amerikaanse reis zijn veel toppers uit het veldritpeloton teruggekeerd naar Europa. Weinig van die Wereldbeker-deelnemers zijn zo kort na hun reis present in Ardooie. Het wordt dus een strijd tussen de best of the rest in West-Vlaanderen. Daar gaan de vrouwen om 14.15 uur van start en de mannen om 15.45 uur. Helaas is de cross niet op tv te zien.

