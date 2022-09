Wielercafé: Bespreek hier live de GP Montréal, GP Fourmies en Ceratizit Challenge zondag 11 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vanavond wordt de GP de Montréal verreden in Canada, maar eerder op de dag hebben we ook al de GP de Fourmies en de slotrit van de Ceratizit Challenge.

Het peloton in Canada is van Québec naar Montréal gereisd en daar wordt om 16.15 uur (onze tijd) gestart aan de Grand Prix. Na een lange en heuvelachtige koers zal rond 22.15 uur gefinisht worden. In Frankrijk wordt gekoerst in de GP de Fourmies verreden met onder meer Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Arnaud De Lie aan de start. De winnaar kennen we rond 16.30 uur.

De slotetappe van de Ceratizit Challenge trekt door Madrid. Daar gaan de rensters bijna 100 kilometer rondjes draaien, met waarschijnlijk een sprint tot slot. Om 12.00 uur start de rit, waarna rond 14.30 uur gefinisht wordt. Ook staan de slotrit in de Ronde van Roemenië en de zesde etappe van de Tour Féminin l’Ardèche op het programma.

