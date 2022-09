Wielercafé: Bespreek hier live de GP de Wallonie en de Ronde van Luxemburg woensdag 14 september 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag onder meer de Grand Prix de Wallonie, de tweede etappe in de Ronde van Luxemburg en de Giro della Toscana.

De GP de Wallonie is voor Mathieu van der Poel een van zijn laatste voorbereidingskoersen op het WK. Om 12.30 uur gaat de koers van start, waarna rond 17.30 uur gefinisht wordt op de steile Citadel van Namen (2,2 km aan 5%). De tweede rit in de Ronde van Luxemburg is ook heuvelachtig, met in de diepe finale nog de Poteau de Kayl (1 km aan 6,6%). Even na 15.15 uur kennen we de winnaar.

In Italië staat de eendagskoers Giro della Toscana op het programma, met onder meer Quinten Hermans, Marc Hirschi en Egan Bernal aan de start. Rond 16.00 uur wordt er gefinisht. De Ronde van Slowakije is toe aan een sprintetappe, met aankomst kort na 17.00 uur. Daarnaast zien we de GP de Wallonie voor vrouwen (finish rond 14.45 uur) en de Ronde van Servië op de kalender staan.

Tweets by TourdeWallonie