Wielercafé: Bespreek hier live de Giro dell'Emilia, CRO Race en Exact Cross Meulebeke zaterdag 1 oktober 2022

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Op de eerste dag van oktober staat een heuvelrit in de CRO Race op het programma, net als de eendagskoers Giro dell’Emilia voor mannen en voor vrouwen en de Exact Cross in Meulebeke.

In Italië gaat de reeks najaarswedstrijden verder met de Giro dell’Emilia. Scherprechter is, zoals de laatste jaren, de San Luca in Bologna (2,1 km aan 10%, max. 18%). De mannen rijden die klim vijf keer in de finale, de vrouwen beklimmen de San Luca één keer in de finale. Rond 14.15 uur finishen de vrouwen, de mannen volgen tussen 16.00 en 16.30 uur.

In de CRO Race een heuveletappe van 154 kilometer naar Labin. Al vroeg in de rit ligt de zware Poklon-klim (16 km aan 6%), maar de beslissing valt in de golvende finale met vlak voor de finish een heuvel van 1,8 km aan 5,5%. De aankomst is iets vroeger dan eerder deze week, namelijk tussen 15.10 en 15.40 uur. De Ronde de l’Isard trekt vandaag dwars door de Pyreneeën, met de Col de la Crouzette, Port de Lers en de slotklim naar Goulier-Neige.

Ook wordt er gecrost. Vandaag staat de Exact Cross Meulebeke op het programma. Om 13.45 uur starten de vrouwen en om 15.00 uur beginnen de mannen aan hun Berencross.

