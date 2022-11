Wielercafé: Bespreek hier live de eerste dag van het EK veldrijden 2022 in Namen zaterdag 5 november 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag gaat het Europees kampioenschap veldrijden van start met drie wedstrijden op het traditioneel zware parcours in Namen.

Het hoofdgerecht van de dag is natuurlijk de EK-strijd bij de vrouwen. Wie gaat Lucinda Brand opvolgen? De wedstrijd voor de elite vrouwen start om 15.00 uur. Daarvoor staan ook nog de crossen voor junioren vrouwen (start om 11.00 uur) en beloften mannen (start om 13.15 uur) gepland.

Daarnaast wordt er nog gecrost in Spanje en in de Verenigde Staten vandaag, en wordt er zelfs op de weg gekoerst in Marokko.

