Wielercafé: Bespreek hier live de CRO Race en de Ronde de l’Isard

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staat de vierde etappe van de CRO Race op het programma, met een zware finale. In de Ronde de l’Isard is er een lastige bergrit.

Opnieuw is er een etappe van meer dan 200 kilometer in de CRO Race. Tussen Biograd na Moru en Crikvenica ligt namelijk 219 kilometer voor de renners. In de finale rijden de renners een lokale ronde van ongeveer 10 kilometer met daarin de Dramalj-klim van 1 kilometer aan 8%. Na de top is het nog zes kilometer afdalen. De finish is tussen 16.40 en 17.10 uur.

De Ronde de l’Isard in Frankrijk is toe aan de derde etappe van 126 kilometer, met vroeg in de rit de Col de Mente en de Col du Portet d’Aspet. De slotklim naar Guzet-Neige is van eerste categorie. Rond 16.00 uur is de finish. Daarnaast volgen we de etappe van de dag in de Ronde van Iran.

