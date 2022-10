Wielercafé: Bespreek hier live de Coppa Bernocchi en de Münsterland Giro maandag 3 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staan de Coppa Bernocchi en de Münsterland Giro in de schijnwerpers.

De Coppa Bernocchi is een van de vele Italiaanse herfstklassiekers. De koers is ruim 190 kilometer lang en kent het zwaarste deel in het middenstuk. Dan staan zeven lokale rondes op het programma met daarin de Morazzone-klim. Tussen 14.50 en 15.30 uur wordt gefinisht in Legnano.

Voor de Münsterland Giro is een deel van het WorldTour-peloton naar Duitsland afgereisd. Een sprint is het meest logische scenario, want de vier klimmetjes die onderweg liggen, liggen allemaal in de eerste 110 kilometer. Na 205 kilometer is de binnenkomst van de winnaar omstreeks 17.00 uur. Aan de start onder meer Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Olav Kooij, maar ook Caleb Ewan en Pascal Ackermann.

Verder is de tweede etappe van de Tour de Taiwan en de slotrit van de Tour of Iran.

