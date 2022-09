Wielercafé: Bespreek hier live de Coppa Agostoni en de CRO Race donderdag 29 september 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag volgen we de derde etappe van de CRO Race en de Italiaanse eendagskoers Coppa Agostoni.

De derde etappe van de CRO Race in Kroatië is er een voor de puncheurs. De rit naar Primostein van 157 kilometer wordt gekenmerkt door de heuvels naar Draga (3,4 km aan 5,6%) en de slotklim (1,6 km aan 5,9%). Deze liggen in de laatste vijftien kilometer van de etappe. Tussen 16.45 en 17.05 uur wordt er gefinisht.

Het is herfst en dus gaan ook de Italiaanse najaarsklassiekers verreden worden. Vandaag de Coppa Agostoni, met in het middenrif van de koers liefst 13 beklimmingen. De finale naar Lissone is dan weer grotendeels vlak. Tussen 15.10 en 15.40 uur weten we wie de winnaar is.

Daarnaast staan in de Ronde de l’Isard voor beloften een ploegentijdrit (ochtend) en rit-in-lijn (middag) op het programma. Ook begint de Ronde van Iran met een nagenoeg vlakke etappe.

Tweets by CRO Race