Wielercafé: Bespreek hier live de Ceratizit Challenge en de Ronde van Roemenië zaterdag 10 september 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag onder meer de vierde etappe van de Ceratizit Challenge by La Vuelta en de vierde etappe van de Ronde van Roemenië.

Het eerste deel van de etappe in de Vuelta voor vrouwen is zeker niet vlak en daarna kan de wind een rol gaan spelen. In de finale ligt bovendien nog een 1.800 meter onverharde strook. De laatste 2,5 kilometer lopen op maar zijn nooit echt heel lastig, wel zijn er stroken van rond de 7%. De rit start om 15.15 uur en finisht rond 19.30 uur.

Andere koersen vandaag zijn de vierde etappe in de Ronde van Roemenië (met een klim van 22,7 km aan 6,1% halverwege), de vijfde etappe van de Tour Féminin l’Ardèche (met aankomst op de Mont Lozère) en de slotrit van de Orlen Nations GP voor beloften.

Tweets by turulromaniei