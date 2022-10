Wielercafé: Bespreek hier live Binche-Chimay-Binche en Tre Valli Varesine dinsdag 4 oktober 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag staan de Binche-Chimay-Binche en Tre Valli Varesine op het programma.

Binche-Chimay-Binche zal in het teken staan van het debuut van wereldkampioen Remco Evenepoel in zijn regenboogtrui en het afscheid van Philippe Gilbert in eigen land. In de finale wacht vijf keer een lastig rondje van 16,2 kilometer. Op 900 meter van de finish ligt de oplopende kasseienstrook van Pépinière. Tussen 16.45 en 17.15 uur is de finish. De vrouwen rijden ook deze klassieker, met aankomst rond 14.30 uur.

In Italië staat Tre Valli Varesine in de schijnwerpers vandaag. Het grootste deel van de race bestaat uit een lokale omloop van 12,9 kilometer die acht keer afgelegd moet worden, met daarin twee klimmetjes. De finale speelt zich af op een parcours van 25 kilometer, met de Montello (2 km aan 5,2%), de Morosolo (1,6 km aan 7,8%), de Casciago (1,8 km aan 5%) en de Casbeno (2,5 km aan 4,9%), die vlak voor de finish ligt. Tussen 16.30 en 17.10 uur is de finish.

Ook de vrouwen komen in actie in Tre Valli Varesine en wordt de derde etappe in de Tour de Taiwan verreden.