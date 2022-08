Wielercafé: Bespreek hier de tweede etappe van de Simac Ladies Tour woensdag 31 augustus 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag kan je hier de elfde etappe van de Vuelta a España volgen en in dit blog alles lezen over de Simac Ladies Tour en al het andere wielernieuws.

Met Lorena Wiebes in de leiderstrui gaat de Simac Ladies Tour beginnen aan de tweede etappe van 117 kilometer met start en finish in Ede. Op het programma staan drie rondes van een goede veertig kilometer. Niets lijkt een mooie sprint in de weg te staan. De start is om 13.00 uur en de finish tussen 15.50 en 16.05 uur. De koers is live te zien op Ziggo Sport, L1, Eurosport Player en GCN+.

Ook wordt de vijfde rit in de Ronde van Bulgarije (UCI 2.2) verreden. Daar kijken we toch allemaal naar uit?

