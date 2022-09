Wielercafé: Bespreek hier live de Tour of Britain, Simac Ladies Tour en Maryland Cycling Classic zondag 4 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de vijftiende etappe in de Vuelta a España, speciaal hier te volgen, maar ook genoeg andere koersen. Wat te denken van de openingsrit van de Tour of Britain, de slotrit van de Simac Ladies en de Tour du Doubs.

De Tour of Britain gaat vandaag van start met een etappe met finish bergop naar het Glenshee Ski Centre. De start is om 12.00 uur Nederlands-Belgische tijd en de finish rond 16.30 uur. Daarnaast is er de laatste etappe van de Simac Ladies Tour in Arnhem, met aankomst even na 13.30 uur. In het oosten van Frankrijk wordt de heuvelachtige Tour du Doubs verreden. Rond 16.30 uur weten we wie daar gaat winnen.

Naast de Simac Ladies Tour wordt in België ook nog een vrouwenkoers verreden. De Grote Prijs Beerens finisht rond 17.00 uur. En voor de avondmensen: in de Verenigde Staten staat de Maryland Cycling Classic op het programma. Als ProSeries-wedstrijd is het erg belangrijk voor de UCI-punten, mede daarom start Dylan Groenewegen er ook. Om 19.30 uur is de start en omstreeks middernacht de finish.

