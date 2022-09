Wielercafé: Bespreek hier live de Simac Ladies Tour en slotdag in Flanders Tomorrow Tour zaterdag 3 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag is de veertiende etappe in de Vuelta a España, hier te volgen, en ook de vijfde rit van de Simac Ladies Tour. Daarnaast de slotdag van de Flanders Tomorrow Tour, met twee etappes.

Voor het peloton in de Simac Ladies Tour wacht weer een Limburgse rit, een individuele tijdrit om precies te zijn. De route is 17,8 kilometer lang en voert van Sittard-Geleen naar het Watersley Sports and Talentpark. Het parcours is technisch en smal. Wie grijpt hier de leiding? Rond 14.00 uur weten we wie heeft gewonnen. Beelden zijn te zien bij Ziggo Sport, L1, Eurosport Player en GCN+.

In de Flanders Tomorrow Tour, een rittenkoers voor beloften in België, worden vandaag nog twee etappes verreden. ’s Ochtends een tijdrit van 12 kilometer in Wulpen, gevolgd door een afsluitende middagrit van bijna 125 kilometer in Handzame. Wat voor ontknoping gaan we krijgen? Dat weten we omstreeks 18.00 uur.

