Wielercafé: Bespreek hier de Simac Ladies Tour en Flanders Tomorrow Tour donderdag 1 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de twaalfde etappe in de Vuelta a España, te volgen in dit liveblog, maar ook ritten in de Simac Ladies Tour en de Flanders Tomorrow Tour.

De derde etappe in de Simac Ladies Tour is 139 kilometer lang en voert de rensters van Gennep naar Gennep. Onderweg ligt twee keer de Groesbeekseweg, maar een sprint lijkt de winnares te bepalen. Om 12.15 is de start en tussen 15.25 en 15.50 uur de finish. Op Ziggo Sport, L1, de Eurosport Player en GCN+ kan je er beelden van zien.

In België kijken we uit naar de openingsrit van de Flanders Tomorrow Tour, een beloftenronde waarin Mick van Dijke en Daan Hoole vorig jaar eerste en tweede werden. De eerste rit is 151 kilometer lang rond Poperinge, met de finish rond 15.30 uur.

