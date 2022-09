Wielercafé: Bespreek hier live de Simac Ladies Tour en Flanders Tomorrow Tour vrijdag 2 september 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag de dertiende etappe van de Vuelta a España – hier te volgen – evenals de vierde rit in de Simac Ladies Tour voor vrouwen en de tweede etappe in de Flanders Tomorrow Tour.

De Limburgse rit van de Simac Ladies Tour is 135 kilometer lang. Op de route liggen onder meer de Sibbergrubbe, de Cauberg, de Gulperberg, de Kruisberg, de Trintelerberg en het staartje van de Klingeleberg. Dat rondje wordt drie keer afgelegd. Na de start om 12.00 uur wordt gefinisht omstreeks 15.30 uur. Live beelden zijn te zien bij Ziggo Sport, L1, Eurosport Player en GCN+.

Voor de beloften in de Flanders Tomorrow Tour staat een rit van 153 kilometer rondom Staden gepland. Om 13.45 uur wordt er gestart en rond 17.40 uur verwachten we de finish.

