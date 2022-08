Wielercafé: Bespreek hier de rustdag in de Vuelta a España maandag 29 augustus 2022 om 08:30

☕ Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Het is iets nieuws wat we gaan proberen, in plaats van de Volg Hier-berichten die je kent op onze website. Vandaag is het rustdag in de Vuelta a España, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt.

Na de bergetappe naar Les Praeres van gisteren geniet het peloton in de Vuelta vandaag van een rustdag in Alicante. Morgen is het tijd voor een individuele tijdrit van 30,9 kilometer van Elche naar Alicante, dus de ogen worden daar voorzichtig al op gericht. Daarbij gaat veel aandacht natuurlijk naar rode trui Remco Evenepoel.

Is er verder dan geen koers? De voorbije weken kom je schermen tekort om wedstrijden te volgen, maar vandaag is het toevallig erg rustig. Toch hebben we een UCI-koers gevonden, want de Ronde van Bulgarije (2.2) is toe aan de tweede etappe van Plovdiv naar Troyan. In de live chat kan je dit allemaal bespreken.