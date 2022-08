Wielercafé: Bespreek hier de openingsrit van de Simac Ladies Tour dinsdag 30 augustus 2022 om 08:30

Huidige Kopgroep

Welkom in het Wielercafé van WielerFlits, dé plek om met elkaar de wielerkoersen te bespreken. Vandaag: de individuele tijdrit in de Vuelta a España, die is in dit Vuelta-liveblog te volgen, en vooral de openingsetappe van de Simac Ladies Tour voor vrouwen in Nederland.

De Simac Ladies Tour start met een etappe van 141 kilometer met start en finish in Lelystad. De rit is vlak en bestaat uit een lokale ronde van ongeveer 60 kilometer die twee-en-een-half keer afgelegd moet worden. Om 12.20 uur is de start en rond 15.40 uur wordt er gefinisht. Vanaf 14.40 uur is de koers live te zien op Ziggo Sport en L1.

Naast de Vuelta en de Simac Ladies Tour staan er ook nog twee etappes op het programma in de Ronde van Bulgarije (UCI 2.2).