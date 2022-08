Vuelta 2022: Liveblog – Het laatste nieuws van de eerste rustdag maandag 22 augustus 2022 om 08:00

Na drie Nederlandse dagen is het peloton van de Vuelta a España inmiddels in Spanje aanbeland. De renners zijn zondagavond namelijk al vanaf vliegveld Eindhoven vertrokken. Een ander deel van de karavaan trekt van Breda naar Vitoria-Gasteiz, een reis van ruim 1.300 kilometer. Tijd dus voor een rust- en reisdag.

Wat we in ieder geval weten is dat Jumbo-Visma ook op de eerste Spaanse dag, om preciezer te zijn in het Baskenland, de rode leiderstrui in handen heeft. Na Robert Gesink en Mike Teunissen ‘mocht’ ook Edoardo Affini het rood in ontvangst nemen. De groene puntentrui is na drie dagen voor tweevoudig ritwinnaar Sam Bennett, Julius van den Berg draagt de bergtrui en Ethan Hayter is als beste jongere de wittetruidrager.

Mis niets van de rustdag van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog. Het gesprek van de dag? Dat vindt natuurlijk plaats in onze live chat.

