Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 8 naar Colláu Fancuaya zaterdag 27 augustus 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

De renners trekken in de achtste etappe vanuit La Pola Llaviana naar een bijzondere lastige slotklim, de Collado/Colláu Fancuaya. Maar dat zijn zorgen voor later, daarvoor is het namelijk ook al klimmen geblazen in deze toch vrij korte etappe over 153,4 kilometer. Krijgen we een showdown tussen alle klassementsfavorieten?



Het gaat van bij de start al bergop naar de top van de Alto de la Colladona (6,4 km aan 7%) van tweede categorie. De volgende klim die de renners te wachten staat, is er opnieuw eentje van de tweede categorie: de Alto de la Mozqueta (6,8 km aan 6,6%).

Na een korte afdaling en nog kortere tussenfase beginnen de renners aan de Alto de Santo Emiliano (5,7 km aan 5,3%) en met nog goed zestig kilometer op de koersteller volgt de Puerto de Tenebreo (5,3 km aan 6,2%). Als de renners dan vervolgens over de klim naar Perlavia (4 km aan 7,7%) zijn gereden, gaat het naar de voet van de onuitgegeven Collado Fancuaya. Tien kilometer klimmen aan ruim 8%, met in de laatste drie kilometer percentages tot wel 11%.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.10 uur

Officiële start: 13.28 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 153,4 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Alto de la Colladona: tussen 13.40 en 13.45 uur

Bergsprint Alto de la Mozqueta: tussen 14.40 en 14.50 uur

Bergsprint Alto de Santo Emiliano: tussen 15.05 en 15.20 uur

Bergsprint Puerto de Tenebreo: tussen 15.55 en 16.10 uur

Bergsprint Perlavia: tussen 16.15 en 16.35 uur

Tussensprint Grado/Grau: tussen 16.40 en 17.00 uur

Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 8 (WielerFlits)

Vuelta 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Vuelta 2022: Deelnemers (WielerFlits)