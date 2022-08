Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 7 naar Cistierna vrijdag 26 augustus 2022 om 08:00

Voor de zevende etappe is er maar één vraag relevant: draait het in finishplaats Cistierna wel of niet uit op een sprint? Voor Spaanse begrippen is het uitgetekende traject in de omgeving van Tarragona niet al te uitdagend, maar dat is dan wel buiten de Puerto de San Glorio gerekend. De kans op een vluchter die wint, is daarom levensgroot.

De renners koersen een kilometer of honderd over behoorlijk heuvelachtig terrein, waarna de Puerto de San Glorio volgt. Deze is met zijn gemiddelde van 5,5% een echte loper, maar de totale afstand van de klim bedraagt wel 22,4 kilometer. Dit is voor de snelheidsduivels toch een onaangename verrassing op weg naar een mogelijke sprint, maar voor aanvallers dan weer een ideaal punt om de koers te doen ontploffen.

Renners met stoute plannen moeten na de top van de enige klim van de dag nog wel 65 kilometer afleggen naar de finish. De eerste pakweg tien kilometer verlopen in dalende lijn en vervolgens vervolgt de route over een hoogvlakte van zo’n 1.000 meter. Voor de sprintersploegen is er na de Puerto de San Glorio kortom nog wel wat tijd om de boel te organiseren. Na twee keer als startplaats te hebben gefungeerd, is Cistierna nu voor het eerst in zijn historie een finishlocatie in La Vuelta.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.30 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 190 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de San Glorio: tussen 15.35 en 16.00 uur

Tussensprint Las Salas: tussen 16.40 en 17.10 uur

