Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 6 bergrit naar Ascensión al Pico Jano donderdag 25 augustus 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

De klassementsrenners hebben zich de voorbije dagen kunnen testen op de vele Baskische hellingen, maar vandaag gaan de klimmers zeker met de billen bloot. Na de zesde etappe naar San Miguel de Aguayo weten we al veel meer over de waardeverhoudingen tussen de toppers. Het parcours is te zwaar om verstoppertje te spelen, met een totaal aan 4.000 hoogtemeters.



De renners latenBilbao achter zich en trekken westwaarts richting de nabijgelegen regio Cantabrië. Voor de slotklim zijn er al twee beklimmingen overwonnen met zoals aangegeven de Puerto de Alisas (8,7 km aan 5,8%) en de Collada de Brenes (6,8 km aan 8,2%). Die laatste klim is vanuit strategisch oogpunt zeer interessant, aangezien het vanaf de top niet meer zo ver is naar de voet van de slotklim.

De laatste beklimming van Pico Jano naar San Miguel de Aguayo begint op 12,6 kilometer van de streep en kent een enigszins bescheiden gemiddelde van 6,5%, maar is zeer onregelmatig. De laatste vier kilometer, die speciaal voor deze Vuelta zijn geasfalteerd, zijn behoorlijk pittig met een maximale piek tot 15%.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.20 uur

Officiële start: 12.37 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 181,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de Alisas: tussen 14.35 en 14.50 uur

Bergsprint Collada de Brenes: tussen 16.20 en 16.45 uur

Tussensprint Santa Cruz de Iguña: tussen 16.45 en 17.15 uur

Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 6 (WielerFlits)

Vuelta 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Vuelta 2022: Deelnemers (WielerFlits)