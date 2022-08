Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 4 naar Laguardia dinsdag 23 augustus 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Het circus van de Vuelta a España is neergestreken in het land waar het thuishoort: Spanje. En dan in het Baskenland, om precies te zijn. In deze wielergekke regio staat een etappe van ruim 150 kilometer op de planning van Vitoria-Gasteiz naar Laguardia. En meteen gaat het parcours de hoogte in!

Vitoria-Gasteiz is het vertrekpunt voor een lastige etappe door het middengebergte. De eerste vijftig kilometer kunnen we nog gerust bestempelen als een – zeker voor Spaanse begrippen – vlakke aanloop, maar dan begint de pret. Aan het einde van de dag hebben de renners zo’n 2.300 hoogtemeters verorberd, en dat over een afstand van pak ‘m beet 100 kilometer.

Op de flanken van de Puerto de Opakua (5 km aan 6,9%, tweede categorie) en Puerto de Herrera (7,3 km aan 4,8%, derde categorie) zijn bergpunten te verdienen en ook tussen deze beklimmingen in is het allesbehalve vlak. Na de top van de Puerto de Herrada is het nog goed vijftien kilometer tot de meet. De laatste kilometer in Laguardia loopt overigens ook nog stevig omhoog, aan ruim 8%.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.40 uur

Officiële start: 14.06 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.40 uur

Afstand: 152,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto de Opakua: tussen 15.15 en 15.25 uur

Tussensprint Lagrán: tussen 16.35 en 16.50 uur

Bergsprint Puerto de Herrera: tussen 17.00 en 17.20 uur

