Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 21 slotrit naar Madrid zondag 11 september 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

Op de slotdag van de Vuelta a España is er voor de renners tijd om even bij te praten met collega’s, aangezien de organisatie ook dit jaar weer heeft gekozen voor een korte en vlakke slotetappe naar hoofdstad Madrid. Een van de vragen die nog beantwoord moet worden: wie wint de slotetappe?



Vanuit Las Rozas, een van de vele voorsteden van Madrid, fietsen de renners naar het 5,8 kilometer lange slotciruit in de stad, dat negen keer zal worden afgewerkt. De lokale omloop voert over de Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Calle de Alcalá en de Gran Via naar de finish bij de Plaza de Cibeles. De kans is groot dat we daar gaan sprinten om de overwinning.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 17.10 uur

Officiële start: 17.26 uur

Finish: tussen 19.55 en 20.10 uur

Afstand: 96,7 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint, tweede finishpassage in Madrid: tussen 18.40 en 18.50 uur

Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 21 (WielerFlits)

Vuelta 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Vuelta 2022: Deelnemers (WielerFlits)