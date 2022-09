Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 19 naar Talavera de la Reina vrijdag 9 september 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

In de negentiende etappe van de Vuelta a España kan het voor ons gevoel alle kanten op. Het lijkt een uitgelezen mogelijkheid voor de rasaanvallers om nog iets te ondernemen, twee dagen voor Madrid. Welke vluchter grijpt zijn kans in Talavera de la Reina?



We sluiten echter niet uit dat een klassementsrenner onderweg een bommetje dropt, aangezien de rit slechts 138,3 kilometer lang is en er met een dubbele passage van de Puerto del Piélago wel wat mogelijk is… De rit bestaat uit twee identieke rondes met dus als scherprechter de Puerto del Piélago, een beklimming die officieel 9,3 kilometer lang is aan 5,6%.

De klim is in feite een stuk langer, want al bij het binnenrijden van San Román de los Montes begint de weg al stevig omhoog te lopen, waardoor we uitkomen op een beklimming van 19 kilometer aan 4,1%. Na het ronden van de top van de tweede passage van de Puerto del Piélago wacht er nog een afdaling van ruim 25 kilometer, gevolgd door een vlakke finale van een vijftiental kilometer naar Talavera de la Reina.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.55 uur

Officiële start: 14.03 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.40 uur

Afstand: 138,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Puerto del Piélago: tussen 14.45 en 14.50 uur

Tussensprint in Hinojosa de San Vicente: tussen 16.00 en 16.15 uur

Bergsprint Puerto del Piélago: tussen 16.20 en 16.35 uur

