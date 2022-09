Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 18 bergrit naar Alto de Piornal donderdag 8 september 2022 om 08:00

Huidige Kopgroep

De achttiende etappe van deze Vuelta a España tussen het wonderschone bergdorpje Trujillo en Piornal, de hoogstgelegen stad van de afgelegen streek Extremadura, bevat erg veel hoogtemeters. Alle ogen zijn gericht op de laatste 60 kilometer, waarin de Alto de Piornal van twee verschillende kanten beklommen wordt. Gaat Remco Evenepoel onder druk gezet worden?

In de beginfase is nog weinig van te merken van alle hoogtemeters, maar na ruim honderd kilometer snijden ze voor het eerst de klim naar Piornal aan. Deze berg, waarvan de top van meerdere kanten te bereiken is, staat maar liefst drie keer op het programma. De eerste variant (3,7 km aan 9,4%) is erg pittig maar gaat niet naar de top, want bij de watervallen van Desesperá dalen de renners weer terug naar het dal.

Wat volgt, is een passage over de niet geclassificeerde klim (4,8 km aan 4,3%) naar het klooster van Yuste en een tweede passage over de Alto de Piornal (13,5 km aan 5%). De route daalt vervolgens af naar Rio Jerte en na een korte passage door het dal, is het tijd voor de slotklim. Deze versie van de Alto de Piornal is 13,3 kilometer lang aan 5,6%.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.10 uur

Officiële start: 12.19 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.50 uur

Afstand: 192 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Bergsprint Alto de la Desesperá: tussen 15.05 en 15.25 uur

Tussensprint in Garganta la Olla: tussen 15.50 en 16.15 uur

Bergsprint eerste passage Alto de Piornal: tussen 16.10 en 16.40 uur

Vuelta 2022: Voorbeschouwing etappe 18 (WielerFlits)

Vuelta 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Vuelta 2022: Deelnemers (WielerFlits)