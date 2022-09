Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 17 naar Monasterio de Tentudía woensdag 7 september 2022 om 08:00

Na gisteren is de hamvraag vooral: hoe is het met Primož Roglič? Als de schade meevalt na zijn valpartij, dan kan hij het Remco Evenepoel nog lastig maken. Zo niet, dan is die kans zeer klein. De zeventiende etappe is een kans om tijd terug te pakken, al lijkt de rit op het eerste gezicht geknipt voor de aanvallers. Het parcours is te lastig voor de sprinters, maar we verwachten ook niet meteen dat de klassementsrenners het hier van ver proberen.

Op de slotklim zullen nog wel wat plaagstoten worden uitgedeeld, maar verder is dit een rit waar een sterke kopgroep kans maakt om voorop te blijven. Aracena, in de provincie Huelva, debuteert als startplaats in de Vuelta. De route loopt na de start, via op- en afgaande wegen, richting het noorden naar Jerez de los Caballeros.

Na een passage door Jerez de los Caballeros en Burguillos del Cerro gaat het weer richting het zuiden. Daar ligt Monasterio de Tentudía, een klooster bovenop een heuvel. Om dit klooster te bereiken, moeten de renners een klim van 10,3 kilometer aan een gemiddelde van 5% trotseren. De eerste drie en de laatste vier kilometer van de klim verlopen aan goed 7%, met een piek tot 12%.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 13.05 uur

Officiële start: 13.21 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 162,3 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Segúra de Léon: tussen 16.35 en 16.55 uur

Voet slotklim Monasterio de Tentudía: tussen 17.00 en 17.25 uur

