Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 13 naar Montilla vrijdag 2 september 2022 om 08:00

De organisatie van de Vuelta a España kiest in de tweede week voor de nodige variatie. Na een aankomst op de slotklim van Peñas Blancas lijkt het vandaag in de dertiende etappe weer aan de rappe mannen, al doen we er in de Vuelta verstandig aan om niet te snel conclusies te trekken.



Op het eerste gezicht lijkt de uitgetekende route tussen Ronda en Montilla redelijk vlak, er staan geen bergsprints op het programma. Dat wil alleen niet zeggen dat er geen hoogtemeters moeten worden overwonnen. Toch zullen de sprintersteams deze kans met beide handen willen aangrijpen, in de wetenschap dat er niet meer zoveel mogelijkheden aankomen.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog!

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.36 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.45 uur

Afstand: 168,4 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Espejo: tussen 17.00 en 17.20 uur

