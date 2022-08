Vuelta 2022: Liveblog – Etappe 11 naar Cabo de Gata woensdag 31 augustus 2022 om 08:00

De sprinters kwamen er de voorbije dagen maar bekaaid vanaf, maar op vandaag lijken ze dan toch weer aan hun trekken te komen. De elfde etappe van het hoofdkwartier van vleeswarenproducent ElPozo Alimentación naar natuurgebied Cabo de Gata kent geen officiële beklimmingen en is door de organisatie aangemerkt als een nieuwe kans voor de rappe mannen.

Natuurlijk, in de Vuelta moet je altijd met twee woorden spreken, aangezien de wegen ook nu weer ‘Spaans vlak’ zijn en de wind een rol kan spelen. De renners koersen veelal door een grillig woestijnachtig gebied, waar het vaak kurkdroog en kokendheet is. Onderweg worden er nog wel wat hoogtemeters overwonnen, maar het is kinderspel als je het vergelijkt met de etappes die we later in deze tweede Vuelta-week nog krijgen voorgeschoteld. De renners koersen in een rotvaart naar de finish in het bijzondere natuurgebied Cabo de Gata.

Mis niets van deze etappe van de Vuelta 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.35 uur

Officiële start: 12.51 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.45 uur

Afstand: 191,2 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Ruescas: tussen 17.05 en 17.30 uur

