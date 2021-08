Vuelta 2021: Liveblog – Pidcock en Bardet mee in omvangrijke vluchtersgroep zaterdag 28 augustus 2021 om 12:55

Na een etappe voor de sprinters is het zaterdag weer klimmen geblazen in de Vuelta a España. In de veertiende etappe trekken de renners eerst over twee beklimmingen om vervolgens te finish op een col van eerste categorie. Krijgen we andermaal een strijd op twee fronten? Of zien we de klassementsrenners ook voor de zege bikkelen op de Pico Villuercas? Blijf via ons liveblog op de hoogte van de wedstrijdsituatie.

De Vuelta-karavaan gaat vandaag verder in de natuurrijke regio Extremadura, waar de rit van vrijdag gefinisht is. Vanuit het vertrek gaat het de eerste vijftig kilometer over typisch ellenlange Spaanse wegen. Na de eerste vijftig kilometer krijgt het peloton meer hoogtemeters onder de wielen, op weg naar de eerste klim van de dag. Die begint na exact 79 kilometer: de Puerto Berzocana van de derde categorie. Deze beklimming is 7,7 kilometer lang en kent een gemiddelde stijging van 5,2 procent.

Na een korte afdaling en een lopend stuk omhoog richting de tweede klim van de dag, volgt acht kilometer later de steile Alto Collado de Ballesteros. De Ballesteros heeft een gemiddelde stijging van 14% met twee keer een uitschieter naar 20%. De coureurs dalen vervolgens over dertien kilometer af op de wegen die ze later in de finale weer omhoog moeten. Eenmaal beneden, in de stad Guadalope, moeten de renners over stevig glooiende wegen een ronde in de omgeving maken.

Op vijftien kilometer voor het einde wacht vervolgens – opnieuw in Guadalope – de voet van de slotklim naar Pico Villuercas. De gemiddelde stijging is 6,2% over 14,5 kilometer. Het is echter een erg onregelmatige klim, waardoor je moeilijk in je ritme komt. Het venijn zit hem overigens in de staart: pas in de laatste honderden meters ligt de piek van 15%. Wie slaat hier een slag voor het klassement? En trekt een vluchter aan het kortste eind? Ontdek het hieronder in ons liveblog.