Vuelta 2021: Liveblog – Peloton begonnen aan zware bergetappe

De renners mogen nog een keer vol aan de bak voor de rustdag van morgen. Tussen start en finish mag het peloton vier gecategoriseerde klimmen overwinnen. Zal er vandaag een van de klassementsrenners er met de zege vandoor gaan; of zal een vroege vluchter het zegegebaar mogen maken?

Het eerste stuk van de rit is relatief vlak totdat na 50 kilometer de weg steeds meer omhoog begint te lopen. Na een korte afdaling begint het peloton aan de eerste gecategoriseerde beklimming, de Alto de Centenera. De beklimming is er één van de eerste categorie, heeft een lengte van 15 kilometer en heeft gemiddeld een stijgingspercentage van 5,5%. De twee daaropvolgende beklimmingen volgen elkaar dan in raptempo op, te beginnen met de Puerto de Pedro Bernardo. Deze beklimming van de tweede categorie heeft een stijgingspercentage van 4,2% en heeft een lengte van 9 kilometer. De daaropvolgende klim is er een van eerste categorie, de Puerto de Mijares is goed 20 kilometer lang en loopt gemiddeld 5,4% naar boven. Na de afdaling van deze beklimming volgt nog een tussensprint, waarna de renners koers zetten naar de laatste beklimming van de dag.

Op 14 kilometer van de streep beginnen de renners aan de Puerto San Juan, deze beklimming is er één van de derde categorie, de klim is 8,6 kilometer lang en kent een stijgingspercentage van 3,8%. De top van de laatste beklimming ligt op vijf kilometer van de streep, vandaar af aan rijden de renners in dalende lijn richting de finish.

Start: 11.35 uur in Navalmoral de la Mata

Finish: tussen 17.12 en 17.51 uur in El Barraco

Afstand: 197,5 kilometer

