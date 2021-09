Vuelta 2021: Liveblog – 30 koplopers in Koninginnenrit naar Altu d’el Gamoniteiru donderdag 2 september 2021 om 11:36

Daags na de machtsovername van Primoz Rogliç staat de laatste echte bergetappe op het programma. De rit is ruim 162 kilometer lang en voert van Salas naar de top van de loodzware Altu d’el Gamoniteiru.

De start vindt plaats in het historische dorp Salas, waar in het centrum nog veel behouden is uit de middeleeuwen. Het is een van de tussenstops op de pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Salas huisvestte in 1993 een keer eerder de start. Djamolidine Abduzhaparov won toen de twintigste etappe. Toen vrijwel vlak, nu allesbehalve.

In La Riera begint de klim naar de top van de Puertu de San Llaurienzu (9,9 km aan 8,6%). Het is een beklimming van de eerste categorie met vrijwel de gehele klim stijgingspercentages van 10% of hoger. Eenmaal boven volgt er een steile afdaling van ruim twintig kilometer. De tweede klim van de dag is de Altu de la Cobertoria (7,9 km aan 8,6%). Deze klim is iets korter dan de vorige en daardoor gemakkelijker om je ritme te vinden.

De volgende beklimming begint op dertig kilometer voor het einde. De Altu la Segá o del Cordal (12,2 km aan 3,8%) van tweede categorie is de gemakkelijkste van de vier beklimmingen. Op deze beklimming kunnen de renners hun benen alvast op scherp zetten voor het slotstuk. De rit eindigt namelijk op de Altu d’el Gamoniteiru (14,6 km aan 9,8%), een nieuwkomer in de Vuelta, maar wel eentje waarvan de organisatie denkt dat het meteen kan uitgroeien tot een klassieker.

Start: 12.38 uur

Finish: tussen 17.17 en 17.45 uur

Afstand: 162,6 kilometer

