Vuelta 2021: Liveblog – Etappe 6 van Requena naar Alto de la Montaña de Cullera donderdag 19 augustus 2021 om 12:43

De zesde etappe van deze Ronde van Spanje voert van Requena naar Cullera. Het 158 kilometer lange parcours loopt enige tijd langs de oostkust en finisht op de venijnige Alto de la Montaña de Cullera (1,9 km aan 9%).

De startstreep is vandaag getrokken in Requena, in het hart van de wijnregio Utiel-Requena. Na 90 kilometer door deze heuvelachtige wijngaarden, bereiken de renners de stad Valencia. Vanaf hier volgt het parcours de kustlijn in zuidelijke richting naar Cullera, waar na één lokaal rondje de Alto de la Montaña de Cullera beklommen wordt.

Door die venijnige slotklim van 1,9 kilometer is een massasprint uitgesloten. Tegelijkertijd is de klim niet zwaar genoeg om grote verschillen in het klassement te veroorzaken, dus wellicht dat vandaag een groepje vluchters kans maakt op de ritzege. Voor sterke solisten kijkt WielerFlits graag naar mannen als Omar Fraile, Luis León Sánchez of Matteo Trentin. Gaan zij vandaag hun neus aan het venster steken of gaat iemand anders er met de buit vandoor?

Start: 13.55

Finish: tussen 17.21 en 17.41

Afstand: 158,3 kilometer

