Vuelta 2021: Liveblog – Renners maken zich op voor eerste bergetappe naar Picón Blanco maandag 16 augustus 2021 om 11:10

Na een tijdrit en een vlakke rit is het vandaag tijd voor de eerste bergetappe van deze Vuelta. Het parcours van 203 kilometer leidt de renners van Santo Domingo de Silos naar Picón Blanco. Welke klimmer komt daar als eerste boven?

Na 39 kilometer komt het eerste obstakel van de dag in zicht: de Puerto del Manquillo. Het klimmetje van 7,2 kilometer aan 4,3% is een voorproefje voor de slotklim en bovenop zijn drie punten te verkrijgen. Na tientallen relatief vlakke kilometers doemt de Picón Blanco op, maar niet voor het peloton de Alto de Bocos (2,7 km aan 6,5%) over is.

De Picón Blanco zal met 7,6 kilometer aan 9,3% vrijwel zeker de scherprechter worden in de derde etappe. Kan Primož Roglič hier in zijn rode leiderstrui de winst pakken? Of gaat olympisch kampioen Richard Carapaz met de dagzege aan de haal? En vlak ook Hugh Carty en Egan Bernal niet uit.

Starttijd: 12.18

Finishtijd: tussen 17.14 en 17.46

Afstand: 202,8 kilometer

Links:

Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 3 naar Picón Blanco

Vuelta 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!