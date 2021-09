Vuelta 2021 – Liveblog: Eerste renners onderweg in slottijdrit naar Santiago de Compostela zondag 5 september 2021 om 15:47

Vandaag staat al weer de laatste etappe van de Vuelta 2021 op het programma. Het parcours van 33,8 kilometer naar bedevaartsoort Santiago de Compostela zal uitwijzen wie de beste tijdrijder van deze Ronde van Spanje is.

Vanuit het dorpje Padrón gaat het over glooiend terrein richting Santiago de Compostela. De etappe is op papier niet heel zwaar en de beklimmingen zijn niet al te steil. Door het constante stijgen en dalen zal het waarschijnlijk wel te lastig worden voor de pure hardrijders. Er zijn twee tussenpunten waar de tijd wordt opgemeten: de eerste na 13 kilometer, de tweede na 24,8 kilometer.

Favoriet is voor de ritzege rodetruidrager Primož Roglič, die naast de openingstijdrit ook de elfde en zeventiende etappe op zijn naam schreef. De slottrijdrit is de Olympisch Kampioen op het lijf geschreven. Daarnaast moeten we denken aan mannen als Josef Černý en Jan Tratnik, die allebei sterk reden in de eerste race tegen de klok.

Start eerste renner: 17.02 uur

Finish laatste renner: 20.31 uur

Afstand: 33,8 kilometer

Lees ook:

Vuelta 2021: Deelnemerslijst

Voorbeschouwing slottijdrit naar Santiago de Compostela

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!