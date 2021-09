Vuelta 2021: Liveblog – Peloton bereidt zich voor op etappe 20 naar de Alto Castro de Herville zaterdag 4 september 2021 om 10:42

De voorlaatste etappe van deze ronde van Spanje voert van Sanxenxo naar de Alto Castro de Herville. De rit bekleedt 202 kilometer en voert over vijf gecategoriseerde beklimmingen.

De Vuelta a España 2021 loopt op zijn einde. Morgen staat de afsluitende tijdrit op het programma, maar vandaag staat het peloton nog een laatste bergrit te wachten. Tenminste, dat zegt de organisatie over etappe 20.

In werkelijkheid lijken de cols van vandaag niet zwaar genoeg om grote tijdsverschillen af te dwingen. Wel liggen er behoorlijk wat bergpunten in het verschiet, dus voor de drager van de bollentrui wordt het ongetwijfeld een belangrijke dag. Kan Michael Storer zijn leiding na vandaag behouden? Of gooit ploegmaat en naaste belager Romain Bardet nog roet in het eten?

Lees ook: Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 20 naar de Alto Castro de Herville

Start: 11.47 uur

Finish: tussen 17.14 uur en 17.49 uur

Afstand: 202,2 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!