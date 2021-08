Vuelta 2021: Liveblog -Drie vroege vluchters op avontuur in vlakke rit naar Burgos zondag 15 augustus 2021 om 12:29

De tweede etappe van deze Vuelta a España is 166 kilometer lang en voert over nagenoeg vlakke wegen van Caleruega naar Burgos. Na de openingstijdrit van gisteren lijkt deze etappe een prooi te worden voor het sprintersgilde van het peloton.

De provincie Burgos is voor de tweede dag op rij het decor voor een etappestart. Bij het klooster van Caleruega worden de renners op gang geschoten om relatief ‘rustig’ aan deze Vuelta te beginnen: de rit bevat geen gecategoriseerde beklimmingen en slechts één tussensprint. Niets lijkt een massasprint dus in de weg te staan.

Voor kanshebbers kijken we dan ook naar de rappe jongens van het peloton. Wereldtoppers als Arnaud Démare, Fabio Jakobsen en Michael Matthews gaan zich in de strijd gooien, maar wellicht dat ook een spurter van de tweede rij kan verrassen. Jongens als Juan Sebastian Molano of Davide Cimolai zullen ongetwijfeld hun neus aan het venster willen steken.

Lees ook: Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 2 van Caleruega naar Burgos

Start: 13.32 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.41 uur

Afstand: 166,7 kilometer

Bespreek de wedstrijd in onze live chat!