Vuelta 2021: Liveblog – 23 koplopers in etappe naar Monforte de Lemos vrijdag 3 september 2021 om 11:10

Met twee loodzware bergetappes achter de rug krijgen de aanvallers vandaag opnieuw een kans. De negentiende etappe in de Vuelta a España is 191 kilometer lang en voert van Tapia de Casariego naar Monforte de Lemos.

Tegenwoordig geldt het vissersdorpje Tapia de Casariego als oord voor toeristen en wandelaars, die maar wat graag de vele stranden en de vuurtoren van Tapia bezoeken. Daarnaast telt het dorpje en de omgeving veel hotspots om te surfen.

De etappe aan de kustlijn begint vlak. De renners rijden in zuidelijke richting het binnenland in en al na twaalf kilometer doemt de eerste beklimming van de dag op. Dat is de Alto de Sela de Entorsica van 9,9 kilometer lang met een gemiddelde stijging van 3,9%. Na een heel korte afdaling van slechts een paar kilometer, beginnen de renners aan de volgende weg omhoog: de Alto de Garganta. Dit is een klim van de tweede categorie, met een gemiddelde stijging van 5,6% over 10,3 kilometer. Na de top van de Garganta begint een afdaling van vijftien kilometer, waarna de coureurs alweer een klim van de tweede categorie moeten bedwingen, de Alto de Barbeitos (11,3 km aan 3,8%).

Het blijft daarna op en af gaan tot ongeveer halfweg koers. Daarna is het Spaans vlak over eindeloze rechte wegen; hier zouden de sprintersploegen hun mannen opnieuw kunnen terugbrengen. De vraag is alleen of de vluchters dan al niet een te grote voorsprong hebben opgebouwd, om een zinvolle achtervolging op touw te brengen.

Lees ook: Vuelta 2021: Voorbeschouwing etappe 19 naar Monforte de Lemos

Start: 12.11 uur

Finish: tussen 17.15 en 17.47 uur

Afstand: 191,2 kilometer

