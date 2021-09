Vuelta 2021: Liveblog – Etappe 17 van Unquera naar Lagos de Covadonga woensdag 1 september 2021 om 11:08

De zeventiende etappe van deze Vuelta a España voert van Unquera naar de bergmeren van Covadonga. De 185 kilometer lange rit kent maar liefst vier gecategoriseerde beklimmingen en daarmee wordt het een cruciale dag voor de klassementsrenners.

Daags na de laatste rustdag mogen de renners hun borst natmaken voor een loodzware bergetappe in het Asturiaanse middengebergte. Vooral de finish bergop is een behoorlijke opgave: de slotklim is 12,5 kilometer lang en stijgt met 6,9% gemiddeld.

Odd Christian Eiking gaf onlangs aan dat deze etappe hem niet ligt en daarom zijn alle ogen vandaag gericht op zijn naaste belagers in het algemeen klassement. Topfavoriet Primoz Roglic steekt er met kop en schouders bovenuit deze Vuelta, maar wellicht kunnen Enric Mas, Miguel Ángel López of Egan Bernal daar vandaag verandering in brengen.

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 17.14 uur en 17.48 uur

Afstand: 185,8 kilometer