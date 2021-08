Vuelta 2021: Liveblog – Etappe 16 naar Santa Cruz de Bezana dinsdag 31 augustus 2021 om 11:51

Daags na de rustdag gaat de Vuelta a España verder langs de noordkust. De zestiende etappe voert van Laredo naar Santa Cruz de Bezana en biedt een mogelijke kans voor de sprinters.

Het startsein wordt gegeven in de badplaats Laredo in de regio Cantabrië. De plaats staat vooral bekend wegens haar rijke vissersgeschiedenis. Historici kijken in het centrum sowieso hun ogen uit, dankzij een aantal monumenten en architectuur uit de middeleeuwen. De laatste decennia maakt Laredo echter furore als badplaats. Het ligt aan de Cantabrische Zee en kenmerkt zich door kilometerslange parelwitte zandstranden.

Vandaag is mogelijk de laatste kans voor de sprinters, al zouden ze ook vrijdag aan spurten toe kunnen komen. Er liggen een aantal heuveltjes onderweg, maar normaliter moet dat geen probleem opleveren voor de profs. Onderweg ligt slechts één klim waarop bergpunten te verdienen zijn. Dat is de Alto de Hijas (op 106 km van de streep) van de derde categorie. De tussensprint volgt veertig kilometer later, waar ook bonificatieseconden liggen. Daarna volgen drie korte hellingen van een kilometer lang, tussen de 5% en 7%. Aanvallers kunnen hier nog wat ondernemen. Doen ze dat niet, dan gaan we naar een massasprint.

Start: 12.49 uur

Finish: tussen 17.17 en 17.44 uur

Afstand: 180 kilometer

