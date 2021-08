Vuelta 2021: Liveblog – Etappe 13 naar Villanueva de la Serena vrijdag 27 augustus 2021 om 11:15

Na de nodige dagen voor de klimmers en de aanvallers zijn op de dertiende dag van de Ronde van Spanje de sprinters weer aan zet. De rit van ruim 200 kilometer voert van Belmez naar Villanueva de la Serena.

Vertrekplaats Belmez, gelegen in de provincie Córdoba, telt amper 3.000 inwoners en moet het vooral hebben van een kasteel dat ligt op een opvallende rotspartij en uitkijkt over het plaatsje. Vanuit Belmez trekt het peloton deels door Andalusië, maar verlaat het na enkele dagen ook de regio. Onderweg naar Extremadura, waar de finishplaats ligt, zien de renners Spanje in zijn meest ongerepte vorm. Het is er dunbevolkt en de natuur is wonderschoon

Hoewel het parcours vlak lijkt, telt het toch 1.500 hoogtemeters. Maar het moet wel gek lopen wil het peloton hier vandaag niet afstevenen op een massasprint. Wellicht is de wind onderweg nog spelbreker, maar de windgoden hebben zich de voorbije weken behoorlijk koest gehouden. Met het uitvallen van Philipsen zijn alle ogen gericht op Jakobsen. Pakt de Nederlander zijn derde ritwinst? Of zijn het toch anderen die boven komen drijven?

Start: 12.32 uur

Finish: tussen 17.16 en 17.45 uur

Afstand: 203,7 kilometer

