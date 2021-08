Vuelta 2021: Liveblog – Grote strijd om kopgroep in vluchtersrit naar Córdoba donderdag 26 augustus 2021 om 12:14

De Vuelta a España 2021 gaat verder met de twaalfde etappe. Die voert de renners over precies 175 kilometer van Jaén naar Córdoba. Een echte rit voor de vluchters, maar wie gaat er met de zege aan de haal? Mis niets in WielerFlits‘ liveblog!

Na een snelle openingsfase zullen meerdere renners de aanval willen plaatsen in deze twaalfde rit. De twee beklimmingen in de finale rondom universiteitsstad Córdoba zullen de klassementsrenners geen angst inboezemen, maar de sprinters wel. Kortom: vluchters zullen hier zegevieren, want voor de sterksten van hen zijn de twee beklimmingen wel doorslaggevend.

De laatste beklimming – met de bijzondere naam Alto del 14% – zal waarschijnlijk de koers bepalen. Zoals de naam doet vermoeden, is de piek van die klim 14%. De gemiddelde stijging is echter nog net geen 6%. Nog steeds loeivervelend, maar iets minder duizelingwekkend dan de naam van de berg doet vermoeden. Wie voegt zich in Córdoba bij eerdere winnaars Lars Boom, Tom Boonen, Victor Campenaerts, Óscar Freire, Jean-Paul van Poppel en drievoudig wereldkampioen Peter Sagan?

Start: 13.14 uur

Finish: tussen 17.18 en 17.43 uur

Afstand: 175 kilometer