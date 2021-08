Vuelta 2021: Liveblog – Etappe 11 naar Valdepeñas de Jaén woensdag 25 augustus 2021 om 12:56

Op papier is het geen extreem zware bergetappe, maar de elfde etappe van de Vuelta a España belooft wel een pittige onderneming te worden. De rit voert van Antequera naar Valdepeñas de Jaén. Worden het vandaag wederom de vluchters of zijn de klassementsrenners aan zet?

De startstreep is vandaag getrokken in Antequera, een plaatsje aan de voet van de bergketen El Torcal en El Arco Calizo Chimenea. In de directe omgeving van Antequera, ligt de zoutwaterlagune Fuente de Piedra, een van de weinige broedplaatsen van de flamingo in Europa. Het gebied beschikt over glooiende wegen en het is er vaak verzengend heet. Met 2.250 hoogtemeters is dit misschien niet de zwaarste etappe in deze Vuelta, maar toch zal deze rit in de benen kruipen. Het is namelijk nergens écht vlak.

Er is maar één beklimming die meetelt voor het bergklassement. Al dient het peloton daarvoor al de nodige klimkilometers af te leggen. Onder meer naar het 842 meter hoge dorpje Caserías, om vlak daarna aan de tussensprint te passeren in Alcalá la Real. Vervolgens trekken de renners richting de Puerto de Locubín (9 km aan 5%), een loper waar de renners de benen nog even kunnen losfietsen voor de loodzware slotstrook. Aan de voet van de Muur van Valdepeñas is het zaak om meteen een paar tandjes lichter te schakelen. De weg loopt voor enkele honderden meters loodrecht omhoog en zal heel wat coureurs angst inboezemen. Zeker als de steilste percentages worden aangevat. Op sommige stroken piekt het asfalt tot ver boven de 20%, met een uitschieter van zelfs 28%!

Start: 14.15 uur

Finish: tussen 17.21 en 17.40 uur

Afstand: 133 kilometer

