Vuelta 2021: Liveblog – Bergetappe naar Balcón de Alicante vrijdag 20 augustus 2021 om 12:05

De zevende etappe van deze Ronde van Spanje voert van Gandia naar de Balcón de Alicante. Het peloton legt 152 kilometer af en rijdt over maar liefst zes gecategoriseerde bergen, met de Balcón de Alicante als groot mikpunt.

De renners vertrekken vanuit Gandia. In deze populaire kustplaats komen Spanjaarden vooral om te genieten van de zon, zee en het strand. Niks van dat voor het peloton, zij vertrekken om 13:05 namelijk voor de eerste bergrit van deze Ronde van Spanje over zes gecategoriseerde beklimmingen en liefst 3670 hoogtemeters.

Al na 7 kilometer krijgen de renners de Puerto La Llacuna (9,4 km aan 6,2%) voorgeschoteld. Na een korte afdaling wordt de Puerto de Benilloba (3 km aan 3,5%) beklommen. Vlak na de Puerto de Benilloba beklimmen de renners de Puerto de Tudons (7,1 km aan 5,2%). Vervolgens gaat het via het kleine dorpje Sella naar de Puerto El Collado (9,5 km aan 4,6%). Na een afdaling en een passage door Xixona, is het alweer tijd voor de voorlaatste klim van de dag. Dit is de Puerto de Tibi (5,3 km aan 5,3%). Het is met zijn lengte en gemiddelde hellingsgraad geen al te lastige beklimming, maar voor durfals is dit misschien wel een ideale springplank op weg naar de laatste klim. De slotklim van etappe 7 is de Balcón de Alicante (8,4 km aan 6,2%). Met name het tweede gedeelte is lastig, met een gemiddeld stijgingspercentage van een kleine 10%.

Start: 13:05

Finish: tussen 17:18 en 17:43 uur

Afstand: 152 kilometer

