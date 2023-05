Veenendaal-Veenendaal 2023: Liveblog – Vijf voor Groenewegen? zaterdag 20 mei 2023 om 08:30

Recordhouder Dylan Groenewegen kan dit jaar voor de vijfde keer Veenendaal-Veenendaal op zijn naam schrijven. De sprinter van Jayco AlUla is opnieuw de topfavoriet, maar de concurrentie is niet mals. Bovendien biedt het aangepaste parcours ook kansen voor mannen die koers willen maken.



Het parcours van Veenendaal-Veenendaal is flink op de schop gegaan ten opzichte van 2022. Vorig jaar reden de renners verschillende lussen in en rondom Veenendaal, nu is gekozen voor één omloop. Deze ronde is zo’n 35 kilometer lang en moet vijf keer afgelegd worden. De totale afstand bedraagt daardoor 175,8 kilometer, ruim twintig kilometer minder dan een jaar geleden.

De omloop begint vanzelfsprekend in Veenendaal. Vanaf daar gaat het via Binnenveld, Wageningen en de Rijndijk naar de enige twee hellingen in de ronde: de Grebbeberg (700 meter aan 7,7%) en het Paardeveld (600 meter aan 5,6%). De top van die laatste heuvel ligt op elf kilometer van de streep. De finish wordt verwacht rond 17.00 uur.

Mis niets van Veenendaal-Veenendaal 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de koers kan je bespreken in onze live chat.

Lees ook: Voorbeschouwing: Veenendaal-Veenendaal 2023 – Groenewegen voor zijn vijfde?

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.10 uur

Afstand: 175,8 kilometer