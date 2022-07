Tour de France Femmes 2022: Liveblog – Etappe 2 naar Provins maandag 25 juli 2022 om 08:00

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. Op de tweede dag zijn er opnieuw kansen voor de sprintsters in het peloton.



Vanuit Meaux gaat het voornamelijk in zuidelijke richting naar Provins. Op de Côte de Tigeaux na lijkt de tocht door het land van de brie op het oog een niets-aan-de-handetappe voor de klassementsrensters, maar ze blijven toch maar beter bij de les. De laatste pakweg veertig kilometer voor het binnenrijden van Provins spelen zich immers af op vrijwel kaarsrechte wegen zonder veel beschutting. Dat schreeuwt om waaiervorming.

Het zou ook zomaar kunnen dat een compact peloton Provins binnenrijdt. Dat doen ze na pakweg 115 kilometer voor het eerst, waarbij de finish al eens kan worden verkend. Twintig kilometer verder gaat het om het echie. In de slotkilometer loopt het overigens nog vervelend omhoog.

Mis niets van deze etappe van de Tour de France Femmes 2022 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 12.55 uur

Officiële start: 13.05 uur

Finish: tussen 16.15 en 16.35 uur

Afstand: 136,4 kilometer

Belangrijke passages:

Côte de Tigeaux (4): tussen 13.29 en 13.31 uur

Tussensprint Provins: tussen 15.48 en 16.05

Tour Femmes 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour Femmes 2022: Voorbeschouwing op de favorieten (WielerFlits)

