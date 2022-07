Tour de France Femmes 2022: Liveblog – Etappe 1 naar Parijs zondag 24 juli 2022 om 09:00

Het is zonder twijfel de koers waar het vrouwenpeloton het meest naar uitgekeken heeft, maar nu is het zover. De Tour de France Femmes belooft acht dagen wielerspektakel. De start is, op de slotdag van de mannen-Tour, op de Champs-Élysées in Parijs en biedt kansen op een massasprint. Wie grijpt het eerste geel?



Het startschot klinkt onder de Eiffeltoren. Daarna gaat het langs de rechteroever van de Seine linea recta naar het beroemde circuit. Daar wachten twee tussensprints en zelfs een eerste bergsprint alvorens een vlammende eindsprint zal worden ingezet. Het eerste geel gaat na twaalf rondjes vermoedelijk naar een sprintster.

Mis niets van deze etappe van de Tour de France Femmes 2022 in het WielerFlits-liveblog.

Officieuze start: 13.30 uur

Officiële start: 13.40 uur

Finish: tussen 15.27 en 15.37

Afstand: 81,7 kilometer

Belangrijke passages:

Tussensprint Champs-Élysées 1: tussen 14.25 en 14.29 uur

Tussensprint Champs-Élysées 2: tussen 14.52 en 14.58 uur

Charles de Gaulle Étoile (4): tussen 15.00 en 15.10 uur

Tour Femmes 2022: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour Femmes 2022: Voorbeschouwing op de favorieten (WielerFlits)

