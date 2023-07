Tour de France Femmes 2023: Liveblog etappe 8 – Tijdrit van en naar Pau zondag 30 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

Velen vonden het jammer dat er geen tijdrit in het parcours van de Tour de France Femmes 2022 zat. Die chronoproef komt er nu wel. Een heen-en-weertje met halverwege een laatste klimmetje, met start en aankomst in Pau. Hét slotstuk van de Tour de France Femmes, waar enkele laatste verschuivingen in het klassement op de loer liggen.

Via een typische, licht golvende Zuid-Franse platanenlaan gaat het parcours allereerst richting het plaatsje Gan. Daarna moet er 2,1 kilometer geklommen worden naar Bosdarros aan vijf procent gemiddeld. Daar ligt ook het enige tussenpunt van vandaag.

Na de afdaling, met daarin een echt lastige bocht, gaat het over de Route des Pindats weer terug naar Pau. Daar is het zaak om de rivier over te steken, waarna op weg naar de meet nog een keer een steil hupsje omhoog moet. Op de Rue Marca, 250 meter aan 7%, mag de bips nog een laatste keer van het zadel alvorens de Tour is volbracht.

De eindstreep ligt op de Place Verdun, waar ook het startpodium staat. Hier zal duidelijk worden wie de laatste etappe wint en wie er met de eindwinst vandoor gaat.

Mis niets van de laatste etappe van de Tour de France Femmes 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Start eerste renner: 14.30 uur

Finish laatste renner: tussen 14.55 en 15.00 uur

Start laatste renner: 17.01 uur

Finish laatste renner: tussen 17.25 uur en 17.35 uur

Tussenpunt: na 12,1 kilometer

Afstand: 22,6 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Sarrancolin: tussen 17.15 en 17.25

Passage Col d’Aspin: tussen 18.00 en 18.10

Passage Tourmalet Bagnères-de-Bigorre: tussen 19.05 en 19.25

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelneemsters (ProCyclingStats)