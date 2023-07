Tour de France Femmes 2023: Liveblog etappe 7 – Beslissende rit met finish op Tourmalet zaterdag 29 juli 2023 om 08:00

Huidige Kopgroep

De zevende etappe van de Tour de France Femmes is de rit waar alles en iedereen naar uit heeft gekeken. Iedereen behalve de niet-klimsters dan. De Pyreneeën gaan hoogstwaarschijnlijk duidelijk maken wie de Tour de France Femmes op haar naam gaat schrijven. De aankomst op de Tourmalet belooft spektakel.

Vraag een willekeurig iemand om twee beklimmingen in de Pyreneeën te noemen en de kans is groot dat diegene aankomt met de Col d’Aspin en de Col du Tourmalet. De Tourorganisatie houdt het bij deze twee beklimmingen, goed voor een etappe van slechts negentig kilometer. De eerste klim begint even na halfkoers na een nagenoeg vlakke aanloop vanuit Lannemezan.

Vervolgens is het klauteren geblazen op de Col d’Aspin (12 km aan 6,5%). Hierna volgt een snelle afdaling die direct gevolgd wordt door de zwaarste beklimming van deze Tour. De mythische Tourmalet tekent voor dik 1250 hoogtemeters, 17,1 kilometer à 7,5% gemiddeld. De klim naar het hoogste punt van de Tour moet zowel letterlijk als figuurlijk het hoogtepunt vormen.

Mis niets van de zevende etappe van de Tour de France Femmes 2023 in het WielerFlits-liveblog! Het verloop van de etappe kan je bespreken in onze live chat.

Officieuze start: 16.15 uur

Officiële start: 16.25 uur

Finish: tussen 19.05 uur en 19.25 uur

Afstand: 89,9 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Tussensprint Sarrancolin: tussen 17.15 en 17.25

Passage Col d’Aspin: tussen 18.00 en 18.10

Passage Tourmalet Bagnères-de-Bigorre: tussen 19.05 en 19.25

Tour 2023: Voorbeschouwing op het parcours (WielerFlits)

Tour 2023: De deelneemsters (ProCyclingStats)